Maik Kränkel von Bluechip (Foto: Bluechip)

CRN: Welches Potenzial haben Ihrer Meinungen nach IT-Lösungen für das Gesundheitswesen?

Maik Kränkel: Die Digitalisierung im Gesundheitswesen ist noch längst nicht abgeschlossen. Gerade im ambulanten Sektor gibt es diesbezüglich durchaus noch Wachstumspotentiale. Dies gilt beispielsweise für zuverlässige und intelligente Datensicherungskonzepte. Zudem sind alle Bereiche des Gesundheitswesens mit extrem schnell wachsenden Datenmengen konfrontiert. Für spezielle IT-Lösungen, basierend auf den Anforderungen des Gesundheitswesens, sehen wir deshalb ein erhebliches Marktpotential.

CRN: Welche Rolle spielen vertikale Lösungen, wie etwa für den Healthcare-Markt, grundsätzlich in Ihrer Unternehmensstrategie?

Kränkel: Ausgewählte vertikale Märkte die wir mit unseren Lösungen, wie beispielsweise der »Businessline Medical« oder »Industryline«, bedienen, sind für unsere Unternehmensstrategie von großer Bedeutung. Als Technologieunternehmen ist es unser Anspruch gerade in diesen Bereichen gezielt an den individuellen Kundenanforderungen ausgerichtete Lösungen zu schaffen. Von dem dabei aufgebauten Know-how profitieren wir letztlich auch in unserem klassischen Channel-Geschäft entscheidend.

CRN: Welche Produkte bieten Sie im Healthcare-Bereich an und für welche Produkte sehen Sie bereits ein besonderes Potenzial in diesem Segment?

Kränkel: Im Medical-Bereich bieten wir bereits seit Jahren maßgeschneiderte, individuelle Systeme für den ambulanten Bereich sowie den dentalen Sektor an. Dabei sind vom Mini-Tower, Slim Desktop, Mini-PC bis hin zum All-in-One alle Formfaktoren verfügbar. Die Geräte verfügen über ein elegantes weißes Gehäuse und können optional mit einem nach Medizinproduktegesetz (MPG) zertifizierten Netzteil ausgestattet werden.

Aktuell liegt unser Fokus auf der Vermarktung von MPG zertifizierten Panel-PC’s und Compact-Systeme für das Klinik- und Krankenhausumfeld. Die Geräte sind nach der DIN EN 60601 geprüft und genügen zudem höchsten hygienischen Anforderungen. Entwickelt sind die lüfterlosen Systeme für den 24/7-Dauereinsatz in Patientenumgebungen sowie den Betrieb in Operationssälen und auf Intensivstationen. Das passiv gekühlte Gehäusekonzept basiert auf einem Vollaluminium Gehäuse sowie dem ausschließlichen Einsatz von Industriekomponenten. Zunehmend werden diese Spezialsysteme aber auch im ambulanten Sektor nachgefragt.