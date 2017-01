Neue Mini-PCs von Bluechip (Foto: Bluechip)

Hersteller Bluechip erweitert seine Mini-PC-Serie um zwei neue Systeme im Ultra Small Form Factor (USFF)-Format. Die Modelle »Businessline S3130« und »Businessline S3150« sind energieeffizient gestaltet und sollen auch durch ihr edles Design gefallen. Trotz der kompakten Maße von 19,75 x 19,63 x 6,19 Zentimeter verfügen die neuen Mini-PCs über ein optisches Laufwerk, das Nutzern bessere Entertainment-Optionen bieten soll. Denn dank performanter Prozessoren und Solid State Disks seien die Mini-PCs insbesondere auch als Multimediastation im heimischen Wohnzimmer oder für Digital Signage-Lösungen konzipiert, wie der Hersteller nahelegt. Durch das integrierte Netzteil eigneten sich die Modelle besonders für Szenarien, in denen platzsparende Lösungen gefragt sind.

Die Systeme werden aktuell in zwei verschiedenen Leistungsklassen angeboten: Der Businessline S3130 verfügt über einen Intel Core i3-6100T-Prozessor, das S3250-Modell über einen Intel Core i5-6400T-Prozessor. Zudem können die Mini-PC-Lösungen auch wahlweise mit zwei Festplatten oder Solid State Disks ausgestattet werden. In der Grundkonfiguration werden die Systeme mit einer 250-GByte-SSD ausgeliefert. Allen Geräten liegt eine VESA-Halterung bei, mit der die Mini-PCs auch an der Wand montiert werden können. Die Geräte stemmen laut Bluechip über DisplayPort-, HDMI- und VGA-Schnittstellen auch 4K-Videos. Darüber hinaus verfügen die Geräte über vier USB-3.0-Ports (2× Front und 2× Rear), zwei USB-2.0-Ports, COM, LAN, WLAN, Bluetooth 4.0 und ein 4-in-1-Kartenlesegerät.

In der Basiskonfiguration ist der S3130 mit einem Intel Core i3-6100T-Prozessor, 4 GByte-Arbeitsspeicher, einer 250-GByte-SSD sowie Windows 10 Pro ausgestattet und ab 509 Euro (UVP exkl. MwSt.) erhältlich. Der S3150 mit Intel Core i5-6400T Prozessor kann ab 559 Euro (UVP exkl. MwSt.)

erworben werden.