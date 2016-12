(Foto: CPN)

Der Apple-Händlerverbund CPN lud zur bereits 25. Auflage seiner »CPN Ignition«-Messe in Hamburg. Über 240 Teilnehmer kamen zur Jubiläumsauflage in das ehemalige Hauptzollamt in der Hamburger Speicherstadt, um sich über die über die Entwicklungen der ITK-Branche und insbesondere des Apple-Marktes auszutauschen. Thomas Busshart, Commercial Director von Apple Deutschland, hatte für die Partner des größten Apple-Netzwerks in Deutschland die neuesten Informationen rund um die Planungen des Herstellers parat. Projekte und gemeinsame Vorhaben konnten die CPN-Mitglieder innerhalb eines IT-Systemhausstammtisches und in Geschäftsführerworkshops vorstellen und diskutieren. Im Rahmen eines festlichen After Work-Austauschs bot sich außerdem ausreichend Gelegenheit fürs Networking.Hier sehen Sie Bilder von der Messe: 25 Jahre »CPN Ignition« 11 Bilder … auf Google+ teilen

