Joachim Roebe (Foto: Kosatec)

Der Braunschweiger Distributor Kosatec verstärkt seine Einkaufsabteilung mit dem erfahrenen Produktmanager Joachim Roebe. Roebe wechselte vom Paderborner Grossisten Action IT zu Kosatec. Dort war er zuletzt acht Jahre lang für das Produktmanagement der Bereiche AMD, Intel, Microsoft und Brenner sowie für Displays der Marken Dell, LG und Samsung verantwortlich. Davor war er fünf Jahre lang Vertriebsleiter bei der Cemos GmbH. Roebe wird die Firma künftig am Standort Hamburg unterstützen. »Wir freuen uns, dass wir mit Joachim Roebe einen weiteren sehr erfahrenen Mitarbeiter für uns gewinnen konnten. Sein großes Netzwerk und seine guten Herstellerkontakte werden unseren Einkauf weiter stärken und uns bei der Optimierung unseres Produktportfolios eine große Hilfe sein«, sagt Kosatec-Geschäftsführer Andreas Sander. Der Distributor plant, weitere strategisch wichtige Stellen in Einkauf und Vertrieb zu besetzen. Das Braunschweiger Unternehmen konnte seinen Umsatz im Jahr 2015 von 78 auf 116 Millionen Euro steigern und erwartet für dieses Jahr einen Umsatz von 150 Millionen Euro.