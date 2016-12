Robert Laurim (Foto: Dell)

Dell EMC hat einen Verantwortlichen für den Channelvertrieb des fusionierten Unternehmens in Deutschland bekannt gegeben: Ab Februar 2017 wird Robert Laurim die Leitung des Channelgeschäfts von Dell EMC Deutschland übernehmen. In dieser Funktion wird er für die Umsetzung des neuen Dell EMC-Partnerprogramms, das ebenfalls Anfang Februar 2017 in Kraft tritt, im deutschen Markt zuständig sein.

Laurim steht seit 2014 an der Spitze von Dells Partnervertrieb in Deutschland (CRN berichtete ). Zuvor war er bei IBM Deutschland als Sales Director beschäftigt. Im Laufe seiner Karriere hatte er zudem verschiedene Vertriebspositionen unter anderem bei Hewlett-Packard und Compaq inne.

Was aus Diana Coso wird, die bislang den Partnervertrieb von EMC verantwortete, wurde noch nicht bekannt gegeben. EMC konnte auf Nachfrage von CRN dazu keine Auskunft geben.