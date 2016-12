Sascha Schantz, DACH-Chef von Bigtec (Foto: CRN)

Die Exclusive Networks Group brachte die Bigtec-Division im Januar 2015, knapp zwei Jahre nach der Gründung und dem Marktstart in Großbritannien, in Deutschland an den Start. Der Bereich entstand aus der Beobachtung, dass sich das Datacenter-Geschäft schnell änderte: Cloud, Flash und die weitgehende Automatisierung in der Bereitstellung von IT-Infrastruktur ersetzen traditionelle IT-Strukturen, der Trend geht zum Software-defined Datacenter, beschreibt Sacha Schantz, DACH-Chef von Bigtec, die Entwicklung. »Mit Exclusive Network waren wir da natürlich schon ganz nahe dran, aber noch nicht richtig drin«, erklärt er. So galt es, ein eigenes erweitertes Sortiment aufzusetzen, das sich mit innovativen Lösungen auf die neuen technologischen Herausforderungen einstellt. »Wir haben dabei ein komplett eigenes Lösungsangebot«, betont Schantz die Eigenständigkeit seines Bereichs gegenüber dem Portfolio des IT-Security-/Networking-VADs Exclusive Networks. Bigtec hat dabei fünf technologische Kernthemen definiert: Compute, Storage, Networking, Security und Monitoring. Im Sortiment finden sich mit Arista, Nutanix, Rubrik, Silver Peak, vArmour, Nuage Networks, Turbonomic, Allot und Tegile auch viele Hersteller innovativer Lösungen, für die der Markt erst erobert werden müsse.

Genau in dieser Pionier-Rolle sieht Schanz sich und sein derzeit zehn-Mann-starkes Team gerne: »Wir sind ein Team hochspezialisierter Branchenprofis, die sowohl die Endkunden-, die Systemhaus- und die Hersteller-Perspektive kennen«, berichtet er. Wie Schantz selbst, der vor seinem Start bei der Exclusive Networks Group unter anderem im Systemhausgeschäft, in der Distribution und auch bei Herstellern tätig war. »Wir verstehen das Geschäft – das ist Value Added Distribution.« Eigentlich wollte er gar nicht mehr in die Distribution wechseln, gesteht er im CRN-Gespräch. Diese sei zu fokussiert auf Fulfillment-Aufgaben, tue sich deshalb schwer, mit den technologischen Herausforderungen Schritt zu halten. Anders in seinem Team: »Wir fragen uns stets: Welche Themen werden morgen essentiell sein und richten uns entsprechend aus.« Den Partnern steht Bigtec laut Schantz mit umfangreichen Know-how und Unterstützungsleistungen im Consulting, Pre- und Postsales zur Seite – auf Wunsch auch beim Endkunden. Denn, wie Schantz betont: »Bandbreite und Komplexität haben immens zugenommen, vielen Resellern fehlen einfach die Ressourcen um alles abzudecken.« Bigtec fungiere deshalb als Kompetenzpartner, der für die Partner wie auch für die Hersteller weitreichend Aufgaben übernehmen kann, beispielsweise auch in der Leadgenerierung. Zudem greift Bigtec auf alle Kompetenzen der französischen Gruppe zurück: So stellt Exclusive Networks Vertriebs-Kompetenzen, Exclusive Capital versorgt Reseller mit Finanzierungslösungen und ITEC liefert passende Services beispielsweise für große Projekt-Roll-outs.