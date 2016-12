(Foto: CeBIT)

Große Namen und spannende Ausblicke verspricht das CeBIT Global Conferences-Programm für die kommende Messe (vom 20. Bis 24. März). Im Rahmen der CeBIT-Konferenz traten bereits Apple-Mitgründer Steve Wozniak oder Whistleblower Edward Snowden auf. Auch im nächsten Jahr werden viele spannende Vorträge Besucher in die Messehalle acht locken. Die Deutsche Messe AG verspricht dabei »eine Reise ins digitale Abenteuerland« wie das Motto »Adventureland – Digital World« andeutet. IT-Anbietern treffen im Konferenzbereich auf Kreative und Vordenker, die aktuelle Entwicklungen und zukünftige Technologien vorstellen und diskutieren.

Zu den Top-Speakern zählt beispielsweise Atari-Gründer Nolan Bushnell. Der Vater der digitalen Spiele-Industrie entwickelt mit seiner aktuellen Firma Brainrush Lern-Software mit Virtual-Reality- und Videospiel-Elementen. Außerde, führt Roboterforscher Hiroshi Ishiguro, Direktor des Intelligent Robotics Laboratory an der Universität in Osaka, seinen maschinellen Doppelgänger vor. Ishiguro steuert den Androiden über das Internet, gibt seine Bewegungen vor und lässt ihn über eine entsprechende Sprach-Software reden. Mit Toby Walsh spricht auf der Konferenz außerdem einer der führenden Experten für Künstliche Intelligenz und mit Adrian David Cheok ein bedeutender Forscher im Bereich Pervasive Computing. Besonders weit voraus in die Zukunft blickt der Niederländer Bas Lansdorp, der mit seiner Stiftung Mars One ab dem Jahr 2027 Menschen auf dem Mars ansiedeln möchte.