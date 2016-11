(Foto: Screenshot Youtube, Jan Becker)

Für einige Käufer von Apples erst vor knapp einem Monat vorgestellten Macbook Pro-Modellen war die Freude über ihr neues Gerät nur von kurzer Dauer. Im Internet häufen sich aktuell Berichte frustrierter Besitzer über erhebliche Grafikprobleme. Meist wird dabei beschrieben, dass die Profi-Notebooks während der Arbeit unvermittelt ins Stocken geraten und anschließend den Bildschirminhalt stark flackernd und invertiert vor einem blauen oder roten Hintergrund darstellen (siehe Video). Die Arbeit lässt sich damit nicht mehr fortsetzen, in einigen Fällen sollen die Geräte laut Foreneinträgen auch komplett abstürzen oder unvermittelt neu starten. Besonders häufig trifft dieser Fehler den Nutzerberichten zufolge bei der Nutzung von Adobe-Programmen zur Videobearbeitung wie Premiere Pro auf. Aber auch bei anderen Anwendungen haben die neuen Macbooks offenbar ähnliche Probleme. So berichten mehrere Käufer, dass ihr Desktop bei der Nutzung von Apples Foto-App plötzlich durchsichtig wird. Eine Überlastung der CPU oder GPU dürfte hier also nicht vorliegen.

Am häufigsten werden die Probleme bisher beim 15-Zoll-Modell mit Touchleiste gemeldet, das die neue mobile AMD-Grafiklösung Radeon Pro 460 nutzt. Aber auch einige Nutzer der 13-Zoll-Macbooks mit und ohne Touchleiste berichten von entsprechenden Fehlern. Damit ist es zum Glück für die genervten Apple-Kunden immerhin eher unwahrscheinlich, dass der Fehler in der Grafik-Hardware selbst liegt. Wahrscheinlicher ist hingegen, dass es sich um ein typisches Software- oder Treiberproblem handelt, für die Apple-Nutzer ihre Windows-Kollegen nur allzu gerne verspotten. Apple selbst hat sich zu dem Fehler bisher nicht geäußert, jedoch einigen betroffenen Kunden eine Überprüfung ihrer Geräte durch den Kundenservice angeboten.

Einige Nutzer der neuen Macbook Pro-Generation wie Jan Becker haben die Probleme in Videos auf Youtube festgehalten: