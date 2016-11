Tech Data-Ceo Robert Dutkowsky (Foto: Tech Data)

Tech Data setzte im dritten Quartal seines Geschäftsjahres (endete am 31. Oktober) 6,5 Milliarden US-Dollar und damit ein Prozent mehr um als noch im vergleichbaren Vorjahreszeitraum. Das Nettoergebnis liegt allerdings mit 36,5 Millionen US-Dollar 13 Prozent unter dem vergleichbaren Vorjahresergebnis von fast 42 Millionen US-Dollar. Der Umsatz in Europa stieg im dritten Quartal um ein Prozent auf fast vier Milliarden Dollar. CEO Robert Dutkowsky zeigt sich im Gespräch mit CRN USA zufrieden mit den Erlösen, zumal der Broadliner einen Herstellerpartner dazu bewegen konnte, sein PC-Geschäft komplett an den Channel und an Tech Data zu übergeben: »Das hat unseren Umsatz beschleunigt.« Grundsätzlich verzeichnete Tech Data Zuwächse bei Devices und im Cloud-Bereich, allerdings fiel die Nachfrage insbesondere im Storage-Bereich schwächer aus.

Dutkowsky sieht hier eine Übergangsphase von konventionellen Storage-Lösungen hin zu Flash-Lösungen. Nach erfolgter Integration von VAD Avnet TS sei man für diesen Wandel und für andere Wachstumsbereiche wie Next Generation Data Center bestens gerüstet. »Mit Avnet TS sind wir gut positioniert, um die Wachstumspotenziale in diesen Bereichen auszuschöpfen.« Der Konzernchef sieht die Übernahme des VAD-Konkurrenten schon gut fortgeschritten. Man habe bereits Integrationsteams mit führenden Managern beider Unternehmen in den verschiedenen Regionen gebildet, welche die Grundlagen für die Zusammenführung der beiden Distributionsschwergewichte erarbeiten.