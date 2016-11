(Foto: Conrad)

Conrad baut sein Omnichannel-Angebot weiter aus und bietet ab sofort Versandkosten-Flatrates sowohl für Privat- als auch für Businesskunden an. Laut Conrad rechnet sich die neue »Tek Flat« mit einem jährlichen Preis von 14,95 Euro schon ab drei Bestellungen pro Jahr. Dafür bekommen Conrad-Kunden ein ganzes Jahr Bestellungen ab einem Warenpreis von zehn Euro kostenlos zugeschickt.

Für Geschäftskunden, die ohnehin regelmäßig beim Elektronikversender bestellen, bietet Conrad das Paket »Business Plus« an. Für 39,95 Euro sind neben der Versandkosten-Flatrate weitere Zusatz-Services wie verlängerte Zahlungsziele, Rückgabefristen und Garantien, eine 24-Stunden-Lieferung bei Bestellungen bis 18 Uhr und übertragbare Vorteile auf bis zu fünf Besteller enthalten.

Überhaupt hat der Versender seine Versandoptionen in letzter Zeit flexibler gestaltet und konnte so mit Retailern wie Media Saturn, aber auch Online-Konkurrenten wie Amazon gleich-ziehen. Kunden im Großraum einer Conrad-Filialen können vorrätige Produkte per Expressbestellung für 14,95 Euro innerhalb von zwei Stunden liefern lassen. Die Lieferung innerhalb von 24 Stunden ist für Geschäftskunden Standard, während Endkunden dafür eine Servicegebühr von 8,95 Euro zahlen müssen. Galt bislang für die 24 Stunden-Lieferung 15 Uhr als spätester Zeitpunkt des Bestelleingangs, hat Conrad diesen nun um zwei Stunden auf 17 Uhr nach hinten verlegt. Zu guter letzt können Kunden bei telefonischer Bestellung gegen Gebühr zwischen vier stundengenauen Lieferzeiten (Zustellung bis acht Uhr, bis neun Uhr, bis zehn Uhr oder bis zwölf Uhr) wählen.