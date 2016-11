Die Vorträge kamen bei den Managern gut an (Foto: CRN)

Zum ITK-Spitzentreffen 2016 der CRN versammelten sich nunmehr bereits zum achten Mal die Top-Manager der ITK-Industrie. Das Steigenberger Hotel Sonnenhof in Bad Wörishofen mit seinem modernen Tagungszentrum bot die passende Umgebung für die Spitzenmanager, um sich in spannenden Vorträgen einmal über den Tellerrand des Tagesgeschäfts hinauszublicken. Der thematische Fokus lag dabei auf der Mitarbeiterführung: Wie könnten beispielsweise aktuelle Nudging-Konzepte genutzt werden, um die Leistungsbereitschaft der Mitarbeiter zu erhöhen? Aber auch die Beziehung zu den Kunden, neue Ansätze für dir Kundenkommunikation und den Vertrieb wurden vorgestellt und eifrig diskutiert. Daneben ergab sich im luxuriösen Kurhotel ausreichend Gelegenheit, in entspannter Atmosphäre Geschäftskontakte auf- und auszubauen. Der Höhepunkt des ITK-Spitzentreffens waren freilich einmal mehr die feierlichen Auszeichnungen der Hersteller und Channelmanager des Jahres. Denn viele tausend CRN-Leser haben auch in diesem Jahr wieder ihre Stimme für die besten Hersteller und die Top-Manager des ITK-Channels abgegeben.