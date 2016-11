(Foto: Also)

Also Deutschland lädt am 7. April bereits zum zehnten Mal zur Channel Trends + Visions (CTV)-Messe in die Bochumer Jahrhunderthalle. Die Messe findet dann unter dem Motto »Celebrate Business« statt und bietet den erwarteten über 4.700 Besuchern ausreichend Gelegenheit, das Jubiläum mitzufeiern. Zumal zur Veranstaltung auch die Verbundgruppe Also Network ihr 15-jähriges Bestehen feiert. Diesmal wird die Jahrhunderthalle zugleich Messehalle und Partylocation sein, denn nach Messeende wird die Halle blitzschnell in eine große Partyarea verwandelt, wie Also ankündigt. Nach dem Dinner sollen Livebands und DJs in verschiedenen Bereichen für ausgelassene Partystimmung sorgen.

Also-Marketingleiterin Sabrina Hoefs erklärt dazu: »Für die Jubiläumsveranstaltung setzen wir einige Hebel zusätzlich in Bewegung und scheuen keine Aufwände, um die Halle in kürzester Zeit für den vergnüglichen Teil der Veranstaltung herzurichten. Mit dem All-in-One-Konzept erreichen wir für unsere Gäste einen noch größeren Komfort.«

Weitere Informationen rund um die Channel Trends + Visions finden interessierte Fachhandelspartner unter www.channeltrendsandvisions.de .