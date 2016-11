(Foto: Ecom)

Im September haben gleich mehrere neue Azubis beim Distributor Ecom Trading angefangen. Der Komponentendistributor bildet bereits seit mehreren Jahren am Hauptsitz in Dachau und der Niederlassung in Eging am See Fachkräfte für die Zukunft aus. Neben guten Karriereperspektiven und Arbeitsbedingungen und flachen Hierarchien, lege man großen Wert auf die Qualität der Ausbildung und fördere die Weiterbildung im Beruf: Die jungen Mitarbeiter erhalten ein fundiertes Fachwissen aus den verschiedenen Abteilungen und werden von ihren Ausbildern Daniel Baumer und Manfred Theuerkauf betreut.

Geschäftsführer Roland Dietl erklärt dazu: »Wir freuen uns auch dieses Jahr wieder eine sympathische Truppe in unseren Reihen begrüßen zu dürfen, um unser Fachwissen weiter zu geben. Es wird immer wichtiger, kompetente Mitarbeiter an das Unternehmen zu binden.«

Auch für das Jahr 2017 bietet der Komponentendistributor wieder Ausbildungsplätze in den Bereichen Fachkraft für Lagerlogistik, Kauffrau/Kaufmann im Groß- und Außenhandel, Kauffrau/Kaufmann für Büromanagement, IT-Systemelektroniker/in sowie Stellen im Bereich Marketing und Grafikdesign an.