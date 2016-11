(Foto: Hewlett Packard Enterprise)

Nach der Aufspaltung von Hewlett Packard in den B2B-Spezialisten HPE und die Hardware-Firma HP Inc. haben beide Nachfolgeunternehmen mit Gewinnrückgängen zu kämpfen, wie aus den aktuellen Quartalsberichten hervorgeht. Während HPE neben dem Gewinn- auch einen Umsatzrückgang verzeichnete, konnte HP seinen Umsatz zur Überraschung vieler Experten sogar leicht steigern. Beim Hardware-Riesen gab zwar das Druckergeschäft um acht Prozent nach, dafür konnten Zuwächse in der PC-Sparte laut HP diesen Rückgang mehr als kompensieren, sodass ein Umsatz von 12,5 Milliarden Dollar statt 12,26 Milliarden wie im Vorjahresquartal in den Büchern stand. Dennoch ging der Gewinn gegenüber dem Vorjahr um 63 Prozent auf 492 Millionen Dollar zurück. Nachbörslich verlor die HP-Aktie rund zwei Prozent an Wert. Für das laufende Quartal rechnet HP Inc. mit einem geringeren Gewinn, als Analysten erwartet hatten. Statt der prognostizierten 38 Cent pro Aktie im bereinigten Ergebnis gab das Unternehmen selbst einen Ausblick, der zwischen 35 und 38 Cent liegt.Bei HPE sackte der Gewinn um 1,38 Milliarden Dollar auf 302 Millionen ab. Trotzdem übertraf das Unternehmen mit 61 Cent pro Aktie die Erwartungen der Experten. Diese hatten mit einem bereinigten Ergebnis von 60 Cent pro Papier gerechnet. HP hatte sich Ende vergangenen Jahres aufgespalten und seine Zukunftssparten wie Server- und Speicherdienste bei HPE gebündelt, während die neue HP Inc. das Hardware-Geschäft mit PCs und Druckern übernahm.