(Foto: CRN)

Sonst eher für Kneipp-Anwendungen bekannt, wurde der beschauliche Kurort Bad Wörishofen im November für zwei Tage zu einem Zentrum der deutschen ITK-Branche. Beim CRN ITK-Spitzentreffen gaben sich dort fast 100 Manager, Channel-Verantwortliche und andere Vertreter der wichtigsten Hersteller und Anbieter die Ehre. Neben einem tollen Event und lockerem Networking und Gleichgesinnten war dies nicht zuletzt auch der Tatsache geschuldet, dass unsere Leser aus dem Fachhandel und Systemhausgeschäft einige von ihnen mit prestigeträchtigen Preisen bedacht haben. Neben der persönlichen Einzelwertung in den Channel-Champions hatten sie in den vergangenen Monaten auch darüber abgestimmt, wer für sie die wichtigsten und zuverlässigsten Hersteller in insgesamt 16 Kategorien von »Business-Software« bis »Virtuelle TK« sind.

Während dabei einige ihren Titel aus dem Vorjahr erfolgreich verteidigen konnten, gab es an anderen Stellen auch – für manche vielleicht überraschende – Neueinsteiger. Nicht immer sind es eben nur die großen internationalen Namen, die mit ihrer Produkt- und Servicequalität überzeugen können, wie beispielsweise Tarox und bluechip beweisen. Dass sich konstant gute Arbeit aber auf jeden Fall auszahlt und vom Fachhandel entsprechend honoriert wird, zeigen Hersteller wie Fujitsu und Samsung, die gleich in mehreren Kategorien eine der begehrten Auszeichnung entgegennehmen durften und damit bei der Award-Verleihung quasi zu Stammgästen auf der Bühne wurden.

Das sind die Hersteller des Jahres 2016:

Die schönsten Momente vom diesjährigen Spitzentreffen sehen Sie in unserem CRNTV-Video: