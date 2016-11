Halil Uzun, Produktmanager beim Wiesbadener VAD TIM (Foto: TIM)

Der Wiesbadener VAD TIM will den Partnern in einer neuen Veranstaltungsreihe einen umfassenden Einblick in das Rechenzentrum der Zukunft verschaffen. Im Blickpunkt stehen dabei hyperkonvergente Infrastrukturen, die die Themen Computing, Virtualisierung und Storage in einer einheitlichen Lösung vereinen und eine effiziente Infrastruktur im Data-Center bereitstellen. Um Systemhauspartner beim Auf- und Ausbau des HCI-Geschäftsbereichs zu unterstützen, lädt TIM interessierte Partner zum Nutanix New Hire-Workshop nach Wiesbaden und zu zwei Webcasts ein. Die Inhalte der Webcasts vermitteln Basiswissen zur neuartigen »Data Center in a Box« Hyper-Converged-Infrastructure und zur Lenovo Converged HX-Serie, die Lenovo Server mit der Nutanix-Software in einer einheitlichen Lösung kombiniert. Die Inhalte des Nutanix New Hire-Workshops präsentiert Nabil Rahil, Consulting und Projekt Development bei TIM. Thematisiert werden technologische Grundlagen, Einsatzszenarien, Positionierung und Argumentationshilfen.

Halil Uzun, Produktmanager beim Wiesbadener VAD TIM, erklärt dazu: »Mit den Veranstaltungen vereinfachen wir unseren Partnern den Einstieg in den wachsenden HCI-Markt. Die Inhalte richten sich an Systemhäuser, die ihre Kompetenzen im HCI Umfeld erweitern und ihr Geschäftsfeld ausbauen möchten. Wir vermitteln fundiertes Know-How, das Partnern dabei unterstützt, Projekte im HCI-Umfeld zu generieren.«

Termine:

25. November 2016 Webcast: »Hyper Converged Infrastructure im Überblick«

29. November 2016 »Nutanix New Hire Workshop« in Wiesbaden

2. Dezember 2016 Webcast: »Lenovo Nutanix Hyperconverged«

Anmeldung und weitere Informationen: www.tim.de