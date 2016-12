Was schenkt man seinem Imperator zu Weihnachten? Vielleicht einen Laser-Pürierstab für seine Smoothies (Foto: Pangea Brands / License to Play)

Seit Monaten fiebern Star Wars Fans auf den heutigen Tag (15.12.) hin, an dem mit »Rogue One« ein neues Kapitel der Geschichte im Kino erzählt wird. Es handelt sich dabei um den ersten von mindestens zwei Filmen aus der so genannten Star Wars Anthology-Reihe, die ein stärkeres Augenmerk auf die kriegerischen Auseinandersetzungen zwischen den Rebellen und dem Imperium legen. Fans dürfen sich also auf ausufernde Raumschlachten und allerlei andere Laser-Gefechte mit reichlich Action freuen, auf die die Trailer schon ordentlich Appetit gemacht haben. Als besonderes Highlight dürfen sich alle Hobby-Sternenkrieger dabei auf das Comeback von Darth Vader freuen. Denn der Film spielt zwischen der dritten Episode »Die Rache der Sith« und dem ersten Kinofilm »Eine neue Hoffnung« und erzählt von den Bemühungen der Rebellen, um an die Pläne für den ersten Todesstern des Imperiums zu kommen. Erst mit diesen wird es Luke Skywalker später möglich, dessen Schwachstelle durch den berühmten Schuss in das Lüftungssystem zu zerstören.

Auch im nächsten Kinofilm der Hauptreihe sollen diese Ereignisse dann teils wieder aufgegriffen werden. Viel mehr ist über die kommende »Episode VIII«, die dann wieder an »Das Erwachen der Macht« anschließt, allerdings noch nicht bekannt. Für alle Star Wars Fans heißt es somit nach Rogue One wieder: ein weiteres Jahr warten und auf die Fortsetzung der Geschichte hinfiebern. Damit diese Wartezeit nicht allzu lang wird und die Macht der Vorfreude in ihnen stark bleibt, haben wir uns die Mühe gemacht und ein paar ganz besondere Gadgets herausgesucht, die sich optimal als Weihnachtsgeschenke für alle Freunde der Jedi und Sith eignen. Denn wie könnte man sich die Zeit bis zum nächsten Star Wars Film besser damit vertreiben, als auf dem Sofa gemütlich ein paar frisch von Darth Vader zubereitete Waffeln zu essen, während man sich alle bisherigen Filme noch einmal zu Gemüte zu führt und dabei per X-Wing-Drohne überwacht, wie R2-D2 im Hintergrund die Wohnung saugt?

Ein kleiner Rundgang durch die heiligen Hallen eines echten Star Wars Fans liefern zahlreiche Anregungen für die besten Weihnachtsgeschenke des Universums: