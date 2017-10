(Foto: Bluechip)

Der Hersteller und Distributor Bluechip rückt das Thema IT-Security in den Fokus: Am 17. Oktober lädt das Unternehmen Partner zu seinem zweiten »Security Day« an den Firmensitz in Meuselwitz. Bluechip sieht im ITK-Channel nach wie vor einen hohen Aufklärungs- und Qualifizierungsbedarf beim Punkt IT-Security-Lösungen. Auf dem ganztägigen Informationstag des Distributors könnten sich Fachhandels- und Systemhauspartner mit zwanzig verschiedenen Herstellern, Experten und anderen Teilnehmern austauschen, über neue Entwicklungen informieren sowie interessante Kontakte knüpfen. In fünfzehn Fachvorträgen sollen den Teilnehmern vielfältige Ansatzpunkte zur Thematik Daten- und Informationssicherheit, Datenspeicherung, Verfügbarkeit, Netzwerkmanagement und Prävention im Detail vorgestellt werden. Thematisiert werden dabei auch folgende Themen: Sichere Smart-Home-Umgebungen, die neuen Regularien beim Datenschutz durch die Änderungen der EU-Datenschutzgrundverordnung, geschützte Cloud-Infrastrukturen und Hochverfügbarkeitskonzepte. Interessierte Fachhändler finden alle Informationen zur Veranstaltung und die Möglichkeit zur Registrierung unter http://securityday.bluechip.de .