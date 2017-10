(Foto: scandinaviastock - Fotolia)

Das Risiko von Cyber-Angriffen auf wichtige Infrastruktur-Einrichtungen wird nach Ansicht von Vertretern sowohl aus Politik als auch aus der Wirtschaft immer realistischer. Insgesamt drei Viertel der Befragten einer Trendstudie sehen eine große Gefahr durch Angriffe etwa auf das Stromnetz oder auf Krankenhäuser. Das ergab eine Untersuchung, die das Beratungshaus Deloitte am Donnerstag gemeinsam mit dem Allensbach-Institut in Berlin vorstellte. Im vergangenen Jahr stuften demnach nur 27 Prozent der Entscheider einen Zusammenbruch des Stromnetzes als großes Risiko für die Menschen ein. »Die Digitalisierung bringt unzählige und unschätzbare Vorteile, aber sie macht auch verwundbar«, sagte Peter Wirnsperger, Partner von Deloitte. Die Akteure schätzten die Situation jedoch überwiegend realistisch ein. »Die Digitalisierung steht bei unseren CEOs ganz oben auf der Agenda.« Viele hätten große Erwartungen an die Politik, doch eine Seite allein könne »diesem Sturm nicht widerstehen«. Ziel sei es, mit dem aktuellen Report die Diskussion zu befeuern.

Wie eine vom Beratungsunternehmen EY ebenfalls am Donnerstag in Frankfurt veröffentlichte Umfrage ergab, geraten deutsche Unternehmen auch nach eigener Einschätzung zunehmend ins Visier von Cyber-Kriminellen. Besonders unter Druck stehen demnach Großunternehmen mit mehr als eine Milliarde Euro Umsatz. Von ihnen hätten 57 Prozent konkrete Angriffe festgestellt. Und die Sorge wächst: Gut drei von fünf Befragten bewerteten das Risiko, Opfer von Spionage und Cyberangriffen zu werden, als eher hoch oder sehr hoch. Vor zwei Jahren lag der Anteil noch bei 34 Prozent.

Ebenfalls als großes Risiko wird laut Deloitte der Missbrauch persönlicher Daten gewertet. Demnach gaben jeweils zwei Drittel der Befragten an, eine große Gefahr durch Diebstahl privater Daten, Datenbetrug im Internet oder missbräuchliche Nutzung eigener Daten in sozialen Netzwerken zu sehen. Bemerkenswerterweise habe eine hohe Risiko-Einschätzung jedoch keine Auswirkungen auf das eigene konkrete Verhalten, sagte Renate Köcher vom Allensbach Institut.