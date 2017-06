(Foto: Jamrooferpix - Fotolia)

Im Rahmen einer gemeinsamen Roadshow informieren Macmon und Contechnet interessierte Fachhändler und Systemhäuser in den kommenden Wochen über Network Access Control und IT-Notfallplanung. Die beiden Unternehmen versprechen gemütliche Stammtischatmosphäre und den Verzicht auf Powerpoint-Präsentationen. Stattdessen soll möglichst live und praxisnah erklärt werden, wie NAC-Lösungen nicht nur den Zugang zum Netzwerk reglementieren, sondern auch bei einer effektiven Bewältigung von IT-Notfällen helfen können. Im Mittelpunkt stehen dabei die Lösungen »Macmon NAC« und »Indart Professional« der beiden Hersteller, es sollen aber auch allgemeine Fragen zu Zusammenhängen in IT-Infrastrukturen beantwortet werden.

Termine:

29. Juni in Hamburg

30. Juni in Berlin

4. Juli in Düsseldorf

5. Juli in Stuttgart

14. September in Hannover

15. September in Leipzig

20. September in Frankfurt

21. September in München

Teilnahmegebühr: keine

Registrierung und weitere Informationen: www.macmon.eu/news/veranstaltungen/contechnet-roadshow-2017