Thomas Ehrlich, Country Manager DACH und Osteuropa bei Varonis (Foto: Varonis)

Der auf den Schutz von Daten vor Insider-Bedrohungen und Cyberangriffen spezialisierte Sicherheitsanbieter Varonis hat sich die Dienste eines erfahrenen Channel-Experten gesichert. Der langjährige NetApp-Manager Thomas Ehrlich übernimmt den Posten des Country Managers für die DACH-Region und Osteuropa. Er soll vor allem das Partnernetzwerk ausbauen und die Professional Services des Herstellers voranbringen.

Knapp ein Jahr, bevor die Übergangsfrist für die EU-Datenschutzgrundverordnung abläuft, rechnet sich Varonis gute Chancen auf dem europäischen Markt aus. Mit seinen Lösungen will der Hersteller Unternehmen dabei helfen, sensible Daten zu identifizieren und zu schützen. Viele Firmen hätten »noch einiges an Hausaufgaben zu erledigen«, betont Ehrlich, der insbesondere auf der Suche nach Systemintegratoren ist. »Durch eine Zusammenarbeit mit uns können sie sich auf Datensicherheit spezialisieren und so neue Zielgruppen und Märkte erschließen. Wir sprechen deshalb nicht nur Security-Spezialisten an, sondern auch Partner aus den Bereichen Data Center, Applikationen und Infrastruktur.«

Ehrlich kommt von NetApp, wo er zuletzt als Vice President Global Accounts und Pathway Ecoysystem tätig war. Davor leitete er gut zwei Jahre den EMEA-Channel des Storage-Herstellers, bei dem er 1999 anfing. Vor seiner NetApp-Zeit arbeitete er im Channel-Marketing von SGI.