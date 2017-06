Thomas Gross, Channel Account Manager bei Clavister (Foto: Clavister)

In den vergangenen Monaten konnte der schwedische Firewall-Spezialist Clavister , unter anderem durch die Hinzunahme von Allnet als zweiten Distributor neben Sysob, seine Partnerlandschaft deutlich ausbauen. Dadurch hat er nun eine gute regionale Abdeckung erreicht und nur noch in einigen Teilen von Ostdeutschland ein paar Lücken im Vertriebsnetzwerk. Dementsprechend hat aktuell die Gewinnung neuer Partner nur noch eine geringe Priorität, wie Channel Account Manager Thomas Gross im Gespräch mit CRN berichtet. Stattdessen steht ein Ausbau der MSP-Unterstützung ganz oben auf der Agenda des Herstellers, schließlich verlangen derzeit vor allem kleine Kunden verstärkt nach Managed Services, weil sie von einer komplexer werdenden IT und neuen Security-Bedrohungen überfordert sind.

In Zusammenarbeit mit einem Partner hat Clavister daher ein MSP-Modell entwickelt, das es den Partnern erlaubt, ihren Kunden die Firewalls günstig zu monatlichen Kosten zu vermieten und die Verwaltung komplett zu übernehmen. Ein großer Invest seitens der Partner ist dafür nicht notwendig, da sie die Firewalls – inklusive Service – ebenfalls auf Mietbasis vom Hersteller beziehen können. Darüber hinaus will Clavister ihnen aber auch Security-Services aus der Cloud anbieten, unter anderem für Sandboxing und die Abwehr fortschrittlicher Attacken. Dafür sucht man die Zusammenarbeit mit großen Service-Providern, die Gross zufolge oftmals noch den Aufbau eigener Infrastruktur für solche Dienste scheuen. Zum anderen ist aber auch ein eigenes Clavister-Rechenzentrum angedacht, das derzeit konzeptioniert wird und möglichst noch im Laufe des Jahres mit einem Partner in Schweden den Testbetrieb ­aufnehmen soll. Über das Rechenzentrum können die Partner des Herstellers dann zusätzliche Services für ihre Kunden bereitstellen – dank White-Labeling auch unter eigenem Brand.