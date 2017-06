Michael Berg, Senior Director Channel Sales für Europa bei Sonicwall (Foto: Sonicwall)

Der Sicherheitsspezialist Sonicwall hat sich mit Michael Berg verstärkt. Dieser leitet künftig als neuer Senior Director Channel Sales den europäischen Vertrieb und soll die Beziehungen zu Partnern und Distributoren vertiefen. Berg wird sich von seinem Dienstsitz in der Schweiz aus um die Umsatzsteigerung und Weiterentwicklung des Channelprogramms von Sonicwall sowie die Rekrutierung und Betreuung von Partnern kümmern.

Berg kommt vom Verschlüsselungsspezialisten Silent Circle und bringt rund 20 Jahre Erfahrung in der Zusammenarbeit mit Partnern und Distributoren mit. Er arbeitete 15 Jahre in verschiedenen Managementpositionen bei Tech Data in Deutschland und der Schweiz und war auch schon beim Distributor Asbisc tätig. »Michael Berg wird die starken Partnerschaften, die wir mit unseren Resellern unterhalten, weiter vorantreiben. Von besonderem Wert sind dabei seine persönlichen Erfahrungen in der Distribution, mit denen wir die Beziehungen zu den Distributoren verstärken können«, so erklärt Steve Pataky, Vice President of Worldwide Sales and Channel.

Sonicwall war durch den Verkauf der Dell Software Group im vergangenen Jahr wieder ein eigenständiges Unternehmen geworden und hatte die Unabhängigkeit genutzt, um seinen Channelvertrieb zu stärken. Der Hersteller startete im Februar ein neues Partnerprogramm und begann damit, mit neuen Schulungen das Ausbildungsniveau seiner Partner zu erhöhen und spezifische Trainings für Vertriebler, Techniker und Support-Mitarbeiter anzubieten.