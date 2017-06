(Foto: kran77 - Fotolia)

Barracuda Networks hat sein »Cloud Ready«-Programm ausgebaut und koppelt den Zugang nicht mehr an den Neuerwerb einer Firewall für den Einsatz on-premise. Künftig steht die kostenfreie 90-Tage-Lizenz auch für Bestandskunden einer »Barracuda Web Application Firewall« und »Barracuda NextGen Firewall« für AWS und Azure bereit. Die Lizenz bietet den normalen Leistungsumfang, also alle Features und User-Interfaces, und soll vor allem dabei helfen, Anwendungen und Workloads sicher in die Cloud zu migrieren.

»Die Migration bestehender Workloads oder neuer Anwendungen in die Cloud kann eine große Herausforderung sein«, erklärt Michael Hughes, Senior Vice President Worldwide Sales bei Barracuda. »Viele Organisationen gehen schlicht davon aus, dass sie ihre bisherigen On-Premise-Sicherheitslösungen auf die Cloud erweitern können, ohne zu prüfen, ob diese den speziellen Anforderungen der Cloud auch entsprechen.«

Hughes zufolge wurde die Anpassung des Programms auf Anregung der Cloud-Partner des Herstellers vorgenommen, die mit Bestandskunden kostengünstig in die Cloud wechseln wollten, ohne dass eine Schutzlücke zwischen Cloud und Infrastruktur on-premise entsteht.