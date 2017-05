Mit dem Travel Mode kann man seine Passwörter völlig sorgenfrei durch den Zoll bringen (Foto: th-photo - Fotolia)

In Zeiten globaler Spionage, Enthüllungen und der wachsenden Gefahren durch Terrorismus interessieren sich immer mehr Regierungen für die Daten, die Gäste bei ihren Reisen mit ins Land bringen. Immer häufiger passiert es deshalb bei Grenzkontrollen, vor allem an internationalen Flughäfen, dass die Beamten die Herausgabe des Smartphones oder Laptops verlangen, um das Gerät einer »Sicherheitsüberprüfung« unterziehen zu können. Schon mehrfach hat sich herausgestellt, dass dabei auch Daten und Passwörter von den Geräten kopiert wurden, beispielsweise für Accounts in sozialen Netzwerken oder auch für diverse Softwareanwendungen. Um dieser Praxis einen wirksamen Riegel vorzuschieben, hat der Passwortschutz-Softwareanbieter Agilebits jetzt einen neuen »Travel Mode « in seiner Lösung 1Password eingeführt. Wird er aktiviert, werden alle lokalen Kopien der in der Software gespeicherten Passwörter von allen ausgewählten Geräten des Nutzers entfernt, auf denen die Software installiert ist. Auf Wunsch kann man auf diese Weise auch nur bestimmte Passwörter verstecken, um beispielsweise besonders sensible Daten zu verstecken, oder um weniger verdächtig zu wirken, indem einige unwichtige Passwörter im Programm erhalten bleiben. Erst wenn man die Sperre nach dem Grenzübertritt wieder deaktiviert, wird der Passwortbestand überall wieder aufgefüllt. So kann niemand diese wichtigen Daten einsehen oder gar kopieren. Das dürfte insbesondere die Mitarbeiter der vielen Konzerne freuen, deren Sicherheitsrichtlinien inzwischen die Mitnahme entsprechender Passwortdaten auf Smartphones und Laptops bei internationalen Reisen verbieten. Der Reisemodus ist für alle Abonnenten von 1Password ab sofort verfügbar. Ob er auch in die Kaufversion der Software integriert wird, ist bisher nicht bekannt.