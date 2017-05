Im Taphome Starterset sind unter anderem die Zentrale und zwei Schlüsselbund-Fernbedienungen enthalten. (Foto: tapHOME)

Einen schnellen Einstieg in die Welt der smarten GSM-Alarmanlagen verspricht jetzt der Anbieter Taphome. Dem »Taphome« Starterset liegt dazu nun eine Prepaid-SIM-Karte bei, so dass der Kunde direkt mit der Einrichtung des Systems beginnen kann. Das soll besonders einfach funktionierten, garantiert der Anbieter: Ist die Einrichtung nicht innerhalb von 30 Minuten abgeschlossen, kann der Kunde das System zurückgeben und erhält den Kaufpreis erstattet.

Das System nutzt das Mobilfunknetz, um seinen Besitzer im Alarmfall per SMS oder auch per Telefonanruf zu warnen. Der Angerufene kann dann auch ins Haus »hineinhorchen« und mit den dort Anwesenden sprechen. So soll sich erkennen lassen, ob es sich um einen Fehlalarm handelt oder nicht. Per Fernbedienung, RFID-Chip, Keypad, App sowie SMS und Tastaturbefehlen lassen sich Kommandos und Informationen austauschen. Dazu müssen entsprechende Mobilfunknummern autorisiert werden. Es lassen sich bis zu drei Mobilfunknummern für SMS-Nachrichten hinterlegen, die im Alarmfall benachrichtigt werden. Zudem ruft die Zentrale auf Wunsch bis zu fünf Telefonnummern hintereinander an.

Die Zentrale ist mit einem Akku ausgestattet und dient als Schnittstelle für alle übrigen Bausteine sowie als Indoor-Sirene. Alle übrigen Bausteine des Alarmsystems arbeiten vollständig auf Batterie-Basis. Im Starterset enthalten sind die Zentrale, ein Tür-Fenstersensoren, zwei Schlüsselbund-Fernbedienungen sowie ein Bewegungsmelder. Die unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers liegt bei 149,95 Euro. Weitere Bewegungsmelder sind einzeln für 29,95 Euro und zusätzliche Tür-Fenstersensoren für 19,90 Euro verfügbar. Eine Zentrale kann dabei laut Hersteller mit bis zu 50 Sensoren verbunden werden.