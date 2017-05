UTM-Appliances von Sophos (Foto: Sophos)

Sophos hat die Version 9.5 seiner UTM-Lösung veröffentlicht. Kunden und Dienstleister, welche die Vorversion nutzen, können das Update über das Community-Blog und die UTM Download Area des Herstellers herunterladen und installieren. Innerhalb der nächsten zwei Wochen soll es aber auch automatisch über die Aktualisierungsfunktion »Up2Date« ausgeliefert werden, so diese aktiviert ist.

In der neuen Version hat Sophos das zentrale Management und Reporting der UTM ausgebaut. So lassen sich nun alle Logs in ein zentrales Archiv laden und es gibt einen Support-Zugang via SSH. Zudem wurde eine 64-Bit-PostgreSQL-Datenbank integriert, über die Reports schneller bereitgestellt werden können, und die Anbindung an SNMP-basierte Monitoring-Lösungen wurde verbessert.

Fürs Sandboxing können Admins nun die Datacenter Location ohne DNS-Nutzung selektieren und Dateitypen definieren, die von der Analyse ausgenommen sind. Das Reporting ist zudem detailreicher und bezieht neuerdings auch Mail-Anhänge mit ein.

Dazu kommen einige Neuerungen an der Web Application Firewall, die nun URL Redirection unterstützt, um Datenverkehr an ein anderes Backend-System umzuleiten. Es wurden zusätzliche Authentifizierungs- und Richtlinien-Templates für gebräuchliche Microsoft-Services ergänzt, ebenso Möglichkeiten, um MIME-Uploads und -Downloads zu blockieren. Außerdem wurde die Unterstützung von WAF-Proxy-Protokollen ausgebaut.