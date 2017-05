Stefan Maierhofer, Area Vice President of Sales für Mittel- und Osteuropa bei Forcepoint (Foto: Forcepoint)

Der Sicherheitsanbieter Forcepoint hat Stefan Maierhofer zum Area Vice President of Sales für Mittel- und Osteuropa ernannt. In dieser Position ist er für die Strategie in der Region sowie die Beziehungen zu Partnern verantwortlich. Maierhofer war zuletzt bei Palo Alto Networks als Regional Vice President für Mittel- und Osteuropa zuständig, davor leitete er eben diese Region auch bei F5 Networks als Senior Director of Sales. Er bringt mehr als 30 Jahre Erfahrung in der IT-Branche mit. Über neun davon verbrachte er in verschiedenen Vertriebspositionen bei EMC, weitere elf im Vertrieb, Service und Technologiemanagement von Amdahl Deutschland.

Maierhofer wird von der Münchner Forcepoint-Niederlassung aus arbeiten und an Andrew Philpott, Senior Vice President of EMEA Sales, berichten. Ihm komme beim »Ausbau des europäischen Vertriebs über Channel- und Dienstleistungspartner eine Schlüsselfunktion zu«, erklärte Philpott.

Mit der Personalie will der US-Hersteller sein Engagement auf dem europäischen Markt unterstreichen und sein internationales Geschäft ausbauen. Vor allem von der EU-Datenschutzgrundverordung verspricht sich das Unternehmen einen Nachfrageschub und will mit seinem Ansatz, sich vor allem auf die Prozesse zu konzentrieren, bei denen Mitarbeiter mit kritischen Daten arbeiten, punkten. »Ich freue mich darauf, unsere Kunden in Europa dabei zu unterstützen, den Faktor Mensch in ihr Sicherheitskonzept zu integrieren«, so Maierhofer. »Gemeinsam schützen wir die Unternehmensdaten dort, wo Menschen mit ihnen arbeiten, denn an dieser Schnittstelle sind sie nicht nur am wertvollsten, sondern auch am anfälligsten.«