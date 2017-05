Holger Suhl, General Manager DACH bei Kaspersky (Foto: Kaspersky Lab)

Kaspersky hat sein Partnerprogramm überarbeitet, um seinen Resellern den Vertrieb der Kaspersky-Lösungen zu erleichtern. Einige der Anpassungen wurden auf Anregung der Partner vorgenommen, etwa die Einführung einer neuen Registrierungsfunktion für Geschäftsabschlüsse im Partnerportal. Andere resultieren aus der im vergangenen Jahr ausgebauten Unterstützung für Managed Service Provider, die nun ganz offiziell über das Partnerprogramm geregelt ist.

Nach wie vor müssen sich Partner, die von Kaspersky als MSP geführt werden sollen, beim Security-Hersteller registrieren und einen kleinen Test durchlaufen. Ist das geschafft, erhalten sie spezielle technische Unterstützung sowie zusätzliches Material für Marketing und Vertrieb. Dazu kommt eine auf die Anforderungen von MSPs ausgerichtete Preisgestaltung für die Kaspersky-Produkte, unter anderem können diese auf monatlicher Basis lizenziert werden. Auch eigene Trainingsprogramme bietet Kaspersky für Managed-Service-Spezialisten an.

»Gerade mittelständische Unternehmen verfügen oftmals nicht über eine ausgeprägte IT-Abteilung. Sie verlassen sich beim Thema Cybersicherheit auf einen externen Partner und Provider«, sagt Holger Suhl, General Manager DACH bei Kaspersky. »Wir gehen davon aus, dass Endpoint Security über Managed Services an Fahrt aufnimmt und MSP-Partner davon erheblich profitieren werden.«

Je nach Größe der Kundeninfrastruktur unterstützt Kaspersky zwei Managementmodelle. Weitreichende Umgebungen mit »Endpoint Security for Business« und »Security for Virtualization« werden über das »Kaspersky Security Center« verwaltet, das auf einem eigenen Server läuft. In kleineren Umgebungen soll dagegen die im vergangenen Herbst gestartete »Endpoint Security Cloud« zum Einsatz kommen, welche Endpoint Security mit einer cloudbasierten Managementkonsole kombiniert, über die sich Installationen bei mehreren Kunden verwalten lassen. Darüber hinaus stehen auch »Kaspersky Security for Mail« und einige Security-Services für MSPs bereit.