Internet Security-Plattform Zscaler : Provider R-tec vermarktet Cloud-Sicherheitsplattform

Das Wuppertaler IT Security-Unternehmen R-tec will künftig bei seinen Kunden mit der cloudbasierten Sicherheitsplattform Zscaler punkten. R-tec berät bei der Einbindung der Plattform in bestehende Netzwerke.