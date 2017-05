Tarox-Security-Experte Patrick Andreas im Gespräch : Tarox stellt Partner ins Zentrum seiner Security Allianz

Der Ausbau des Security-Geschäfts bei Tarox mündet in der neuen Tarox Security Allianz: Die Knowhow-Gemeinschaft steht den Partnern des Lünener Unternehmens mit einem breiten Kompetenzspektrum zur Seite, das vom Sachverstand in spezialisierter IT-Forensik bis zum Know-how in Spezial-Versicherungen reicht.