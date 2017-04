Der Yubikey Neo (Foto: Yubiko)

Spezialdistributor Sysob kooperiert mit Yubico, einen Anbieter im Bereich Zwei-Faktor-Authentifizierung. Mit den »YubiKeys« stellt das Schorndorfer Unternehmen seinen Fachhandelspartnern ab sofort eine leistungsstarke Authentifizierungslösung zur Verfügung. Die Hardware-Token ermöglichen unter anderem eine unkomplizierte Absicherung von Workstations, Remote-Logins, Cloud-Applikationen sowie zahlreichen Online-Diensten wie Google Mail oder Facebook. Die Authentifizierung erfolgt mittels One-Touch-Feature: Nach Verbindung mit der USB-Schnittstelle und Berührung des Tokens werden automatisch die vom Dienst oder Gerät angeforderten Krypto-Operationen ausgeführt und entsprechend validiert. Der »YubiKey NEO« ermöglicht zusätzlich eine mobile Authentifizierung mittels NFC. Die Hardwareschlüssel sind laut Sysob mit allen gängigen Betriebssystemen und Browsern kompatibel und unterstützen zahlreiche Authentifizierungsverfahren wie Yubico OTP, OATH-HOTP, HMAC-SHA1 Challenge-Response, FIDO U2F oder statisches Passwort. Fachhandelspartner können sich auf der diesjährigen Roadshow des Distributors von den Vorteilen der neuen Lösung überzeugen: Nach dem erfolgreichen Start im März stehen im Mai noch drei weitere Roadshow-Termine an: am 9. Mai in München, am 10. Mai in Stuttgart und am 11. Mai in Zürich. Weitere Informationen und eine Anmeldemöglichkeit finden Reseller unter www.sysob.com/unternehmen/messen-events/sysob-loesungs-roadshow.html .