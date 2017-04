(Foto: G Data)

Seine diesjährige Roadshow führt den Sicherheitsspezialisten G Data nach Berlin, Hannover, München und Frankfurt. Dort informiert er im Mai und Juni über seine Produkte und wie sie dem Channel helfen, die Infrastrukturen von Kunden zu sichern. Im Mittelpunkt steht neben der Generation 14 der Business-Lösungen die »Managed Endpoint Security«, die Partnern beim Aufbau eines Cloud- und Service-Geschäfts hilft. Darüber hinaus stellt G Data die Dienstleistungen seiner Tochter Advanced Analytics vor, etwa aus dem Bereich Incident Response.

Zwischen den Vorträgen gibt es jeweils Zeit, um sich persönlich mit den Sicherheitsexperten des Herstellers auszutauschen. Abgerundet werden die Events durch eine Führung durch ein Fahrzeugwerk oder Automuseum. So geht es in Berlin ins Classic Remise, im Hannover ins VW Nutzfahrzeuge Werk, in München ins MAN Werk und in Frankfurt in die Oldtimer-Ausstellung »Automobile Meilensteine« in der Klassikstadt.

Termine:

30. Mai in Berlin

31. Mai in Hannover

13. Juni in München

14. Juni in Frankfurt am Main

Teilnahmegebühr: keine

Weitere Informationen und Anmeldung: www.gdata.de/events/roadshow