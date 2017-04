Barbara Spicek, VP Worldwide Channel Sales, Gigamon (Foto: Gigamon)

In der aktuellen Bedrohungslage sehen sich Unternehmen mit besser ausgestatteten und aggressiveren Hackern konfrontiert, die in Netzwerke eindringen und dort dann für länger als je zuvor unentdeckt bleiben können – und all dies, trotz aller unternommenen Sicherheitsbemühungen. Um dies zu bekämpfen, setzen Unternehmen Dutzende von IT-Sicherheitslösungen ein, viele davon über den Channel. Aber zu oft stammen sie von verschiedenen Anbietern und sind in ihrer Vorgehensweise nicht aufeinander abgestimmt. Es ist wichtig, einer durchdachten Verteidigungsstrategie zu folgen, aber ohne klare und durchgängige Einsicht in die Netzwerke, können Sicherheitstechnologien nicht voll wirksam sein.

Security-Reseller und Channel-Partner haben die ideale Position, um die Art von integrierten Lösungen vorzuschlagen, die erforderlich sind, um eine höhere Sicherheit für Kunden zu erreichen. Punktuelle Installationen und begrenzte Threat-Detection-Abdeckung weichen Sicherheitsarchitekturen, designt und implementiert von Resellern, die das nötige Wissen haben um einzelne Lösungen zu einem automatisierten Security-Workflow zu kombinieren. Anstatt also nur kurzfristig aktuell auftretende Probleme zu lösen, nutzen die führenden Reseller die Chance, um eine Diskussion darüber anzuregen, was es braucht um vorhandene und bereits geplante Sicherheitsvorkehrungen noch effektiver zu machen. Und echte, auf Sichtbarkeit im Netzwerk ausgerichtete Security-Plattformen helfen Partnern, genau das zu erreichen, denn diese erhöhen nicht nur das Sicherheitsniveau im Unternehmen, sondern machen die Partner, die diese konzipieren und liefern, auch relevanter und verlässlicher für ihre Kunden.