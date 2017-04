Stefan Kühn, Director Consumer Central & Eastern Region bei Symantec (Foto: Symantec)

Seit dem 1. März ist Stefan Kühn bei Symantec als Director Consumer für den Ausbau des Privatkundengeschäfts in der DACH-Region sowie in Osteuropa verantwortlich. Er wird sich vor allem um die Vertriebs- und Marketingaktivitäten für die Norton-Lösungen kümmern.

Mit Kühn hat sich Symantec einen erfahrenen Manager geholt, der seit mehr als 25 Jahren in der IT-Branche unterwegs ist – zumeist im Consumer-Geschäft. Zuletzt war einige Monate im Sales-Bereich des Smart Bike-Startups Cobi tätig, davor knapp viereinhalb Jahre bei Lenovo, wo er als Executive Director und General Manager das Consumer-Business verantwortete. Davor leitete er als Executive VP International Sales die Vertriebsaktivitäten von Medion in Westeuropa.

In vier Jahren bei Tom Tom baute Kühn das Unternehmen in der DACH-Region und weiteren europäischen Ländern zu einem der Marktführer im Navigationsbereich auf. Zudem arbeitete er schon in verschiedenen Vertriebspositionen bei Apple, Handspring, Motorola, NEC und Pinnacle.

»Norton und Symantec gehören zu den führenden Namen im Security-Sektor«, so Kühn. »Ich freue ich mich sehr darauf, das Consumer-Geschäft des Unternehmens weiter voranzutreiben.«