Gut 150 Tage nach der Trennung von Dell hat Sonicwall weltweit über 10.000 Partner für sein »Secure First«-Partnerprogramm gewinnen können – etwa 2.000 mehr als der Security-Spezialist zu Dell-Zeiten hatte. Damit habe man die Erwartungen weit übertroffen, erklärte CEO Bill Conner und kündigte einen Ausbau der Partnerunterstützung an. So wurde mit der »Sonicwall University« eine neue webbasierte Plattform gestartet, die zahlreiche Trainings sowie umfangreiche Informationen aus dem GRID-Netzwerk (Global Response Intelligence Defense) des Herstellers bereithält, in dem mehr als eine Millionen Sensoren Bedrohungsinformationen sammeln.

Über die Sonicwall University können Mitarbeiter von Partnern exakt auf ihre Rolle zugeschnittene Trainings absolvieren. Damit bietet der Hersteller ein Weiterbildungsangebot, das über die bisherigen technischen Zertifizierungen hinausgeht, denn es gibt nun spezielle Programme für Vertriebler, Systemingenieure und Support-Mitarbeiter. Dabei kommen auch Trainingsmodule zum Einsatz, die Sonicwall bislang nur intern genutzt hatte und die regelmäßig mit Informationen aus dem GRID-Netzwerk aktualisiert werden. Zudem werden auch Inhalte von Partnern und unabhängigen Branchenquellen eingebunden, um ein möglichst umfassendes Informationspaket zu liefern.

Darüber hinaus verstärkt der Hersteller seine Marketingunterstützung und baut das Angebot an vorgefertigten Kampagnenmaterialien aus. Über ein neues Portal können Partner nicht nur auf diese zugreifen, sondern auch einfacher als bisher Mittel für Business Development-Maßnahmen beantragen. Werden diese erfolgreich umgesetzt, gewährt Sonicwall zusätzliche Rabatte.

»Mit den neuen Investitionen in Trainings und Marketing helfen wir Partnern, ihre Kunden im Kampf gegen Cyberbedrohungen bestmöglich zu unterstützen«, erklärt Conner. »Auch kleine und mittelständische Unternehmen werden zunehmend Ziel von Hackern, allerdings fehlt es hier oft an Expertise im Unternehmen. Daher setzt gerade der Mittelstand bei der Sicherung seiner Infrastruktur auf vertrauenswürdige Partner.« Sales-Chef Steve Pataky ergänzt, das Partner-Engagement habe seit der Trennung von Dell und der 100-prozentigen Fokussierung auf Security deutlich zugenommen. Zudem zeige das Interesse der Partner am Secure First-Programm und der neuen Sonicwall University, wie wichtig qualitativ hochwertige Förderprogramme sind.