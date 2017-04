Eingangsbereich des McAfee Executive Briefing Center in Santa Clara, Kalifornien (Foto: McAfee)

Wie bereits im vergangenen Sommer von Intel angekündigt , steht McAfee nun wieder auf eigenen Füßen. Der Chiphersteller hatte den Security-Spezialisten 2010 für knapp 7,7 Milliarden Dollar übernommen, es aber nie geschafft, ihn richtig ins Unternehmen zu integrieren. Daher wurden 51 Prozent des Geschäftsbereiches für 3,1 Milliarden Dollar an den Finanzinvestor TPG verkauft – die verbleibenden 49 Prozent hält weiter Intel.

In den vergangenen Monaten wurde Intel Security aus Intel herausgelöst und operiert nun seit dem heutigen 4. April wieder als eigenständiges Unternehmen unter dem alten Namen McAfee. Es sei ein neues McAfee und der erste Tag einer neuen Zukunft, so Christopher Young in einem offenen Brief .

Young wird das Unternehmen als CEO leiten, nachdem er es bereits seit Oktober 2014 unter dem Dach von Intel angeführt hatte. Er betonte, als eigenständiges Unternehmen könne McAfee unabhängiger und stärker auf Security fokussiert agieren.

Intel-CEO Brian Krzanich versprach, man werde McAfee dabei unterstützen, sich als einer der größten reinen Sicherheitsanbieter in der Branche zu etablieren. »Security bleibt wichtig für Intel«, so Krzanich. Zusätzlich zur Zusammenarbeit mit McAfee werde man weiter Security- und Privacy-Funktionen in die eigenen Produkte integrieren.