Unsichtbare Pakete machen den Etail-Handel sicherer (Foto: Zappos.com)

Zum ersten April lassen sich auch viele Unternehmen aus dem ITK-Bereich jedes Jahr lustige Scherze einfallen. Zu den besten Einfällen der letzten Jahre gehören etwa Googles Internetleitung durch die Toilette, Microsofts smarte IoT-Zahnspange »Braces«, oder auch Amazons Pläne für ein Rohrpostnetzwerk zur Sofortlieferung. Natürlich gab es auch in diesem Jahr wieder einige kreative Einfälle, die so manchen aufs Glatteis geführt haben. Für alle, die am Samstag lieber die Sonne im Garten genossen haben, als vor der Flimmerkiste zu sitzen, haben wir die besten Aprilscherze 2017 noch einmal für Sie zusammengefasst – vom unsichtbaren Paket über Googles Gartenassistenten Gnome bis hin zum Ebay-Popup-Store in der Dauerbaustelle des neuen Berliner Flughafens.

In den Niederlanden kündigte Google zum ersten April ein Netzwerk aus smarten Windmühlen an, mit denen das Funktionsprinzip des Windrads umgekehrt wird. Dank geschickter Steuerungsalgorithmen aus der Google Cloud Plattform können diese so gesteuert werden, dass sie ausreichend Wind erzeugen, um heranziehende Wolken in die Nachbarländer wegzublasen. Damit macht Google Holland also endlich zum Ferienparadies mit 365 Tagen Sonnenschein. Bei Bedarf können damit natürlich auch ein paar Regenwolken gezielt auf landwirtschaftliche Nutzflächen umgeleitet werden – nicht, dass die kostbare Hanfernte vertrocknet.