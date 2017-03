(Foto: Logpoint)

Der dänische SIEM-Spezialist Logpoint hat ereignisreiche Monate hinter sich – zumindest in der DACH-Region. Hier wurde das Team komplett neu aufgestellt und wird nun von Pascal Cronauer geleitet, der im vergangenen Sommer vom Konkurrenten Logrhythm kam. Unterstützt wird er von Firmengründer Søren Laustrup, der sich um das internationale Geschäft kümmert, in den nächsten Monaten aber ausschließlich in Deutschland, Österreich und der Schweiz unterwegs sein wird, um Kunden und Partner zu betreuen.

Daran zeigt sich bereits die Bedeutung, die Logpoint der Region beimisst. Cronauer zufolge rechnet man sich sehr gute Wachstumschancen aus und kann bei Kunden vor allem mit der EAL3-Zertifizierung und dem Lizenzmodell punkten. Dass man ein europäischer Hersteller sei, schade natürlich auch nicht. Anders als viele andere SIEM-Anbieter setzt Logpoint auf eine Lizenzierung nach Log-Quellen und nicht nach Log-Volumen. Das sei viel besser kalkulierbar, erklärt Cronauer, denn bei einer Abrechnung nach Volumen würden durch Tests oder Angriffe oft unerwartete Zusatzkosten auf Firmen zukommen. Zudem verzichtet der Hersteller auf die Lizenzierung einzelner Funktionen oder Module. »Einmal lizenziert ist alles drin«, betont der Manager.

Einen einfachen Einstieg bietet der Hersteller mit einem Paket für 25 Nodes auch für kleine Firmen oder solche, die keine allzu umfangreiche IT-Infrastruktur haben. Für größere Organisationen etwa aus der Rüstungsbranche, dem Healthcare-Sektor oder dem Behördenumfeld ist zudem die vor zwei Jahren erlangte EAL3-Zertifizierung interessant. Diese öffne viele Türen und spiele mittlerweile wegen des IT-Sicherheitsgesetzes und der anstehenden EU-Datenschutzgrundverordnung eine große Rolle, so Cronauer.