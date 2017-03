Olivier Breittmayer (Foto: Exclusive Networks)

Die Exclusive Group meldet einmal mehr ein Rekordergebnis und ein starkes Wachstum über der Marktentwicklung in allen Geschäftsbereichen und Vertriebsregionen. Und dies trotz der Währungsvolatilität und wirtschaftlichen und politischen Unwägbarkeiten auf den Märkten Asiens und des EMEA-Raums, wie der zuletzt schnell expandierende französische VAD feststellt. Exclusive erzielte im vergangenen Jahr einen Gesamtumsatz 2016 von 1,27 Milliarden Euro. Dier Erlöse im Vorjahr beliefen sich noch auf gut eine Milliarde Euro. In die Ergebnisse sind die Zahlen aus der Übernahme von Transition Systems im Januar 2016 enthalten, allerdings nicht die Ergebnisse der in den letzten Monaten erfolgte Übernahme von Tech Access. CEO Olivier Breittmayer stellt dazu fest: »Der Erfolg angesichts der außergewöhnlichen weltweiten Herausforderungen untermauert unsere VAST-Vision, servicedefinierten Wert durch eine gute Ausgewogenheit von geografischen Regionen und kontinuierliche Expansion in neue Märkte zu bieten.«

Der Ausbau der Services-Kapazitäten und die Aufnahme neuer Technologiebereiche im Rahmen der BigTec-Division haben wesentlich zum Ergebnis beigetragen, wie der Konzernchef betont: »Wir haben die richtigen Hersteller in den richtigen Sektoren«, betont er. Allein die Hälfte der Top-10-Hersteller der Gruppe habe ein jährliches Wachstum von mehr als 50 Prozent erzielt. Und die BigTec-Division für Datacenter-technologie trage inzwischen schon mehr als 100 Millionen Euro zum Jahresumsatz der Gruppe bei. Auch die Angebote von Exclusive Capital und Unterstützungs- und Felddienstleistungen erweisen sich laut Breittmayer als »wichtige Alleinstellungsmerkmale«.

Ein besonders starkes Wachstum verzeichnete Exclusive in den südeuropäischen und nordischen Regionen, Frankreich und Afrika, während die DACH-Region auch immerhin über 20 Prozent zulegen konnte. Die ehrgeizige Vorgabe des CEOs lautet: »Wir wollen bis zum Jahr 2020 alle zwei Jahre den Umsatz verdoppeln.« Dieses Ziel wird man wohl auch weiterhin vor allem auch über Zukäufe verwirklichen.