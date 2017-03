Patrick Andreas (Foto: Tarox)

Der Hersteller und Distributor Tarox stellt im Rahmen seines Auftritts im CeBIT-Fachhandelszentrums Planet Reseller seinen Fachhandels- und Systemhauskunden das Leistungspaket der neu ins Leben gerufenen Tarox Security Allianz vor. Ziel der Tarox-Initiative ist es, Unternehmensnetzwerke mit einem Rund-um-Schutz etwa vor Datendiebstahl besser abzusichern. Tarox vereint hierfür die Stärken des eigenen Portfolios mit dem Spezialwissen externer Experten. Das Kompetenz-Spektrum der Knowhow-Gemeinschaft mit bisher schon 14 Partnern reicht vom Sachverstand in spezialisierter IT-Forensik bis zum Know-how in Spezial-Versicherungen.

Tarox definiert vier Module - predict, prevent, detect und respond – für eine umfassende Cyber Security Lifecycle-Strategie. Hierunter fasst Tarox bewährte Methoden zum Verstehen von Risiken, zum Erkennen und Minimieren von Schwachstellen, zum Verhindern und Eindämmen von Vorfällen sowie zum Reagieren auf und zum Begrenzen von Attacken zusammen. »Beim Aufbau unserer Security Allianz sind wir vom Bedarf unserer Systemhauspartner für ihre Geschäftskunden insbesondere im Hinblick auf ITK-Sicherheit ausgegangen. Wir sehen das Systemhaus wie den Architekten beim Hausbau, bei dem unter seiner Regie auch spezialisierte Gewerke zum Einsatz kommen. Da lag ein Spezialisten-Netzwerk aus ganz unterschiedlichen Disziplinen nahe, das gemeinsam ganzheitlichen Schutz als komplettes Kompetenz-Bündel gewährleisten kann«, erklärt Patrick Andreas, verantwortlicher Information Security Manager bei Tarox. Denn umfassende IT-Sicherheit für Unternehmensnetzwerke sei heute nur noch in Teamwork unter Einbinden von Spezialisten zu schaffen – angesichts zunehmender Komplexität und Vielfalt der Cyber Attacken, angesichts der wachsenden Professionalisierung der Angreifer und ihrer Methoden sowie angesichts der steigenden Zahl von Schadprogrammen, ist Andreas überzeugt.

Der Manager ist sich sicher: Insbesondere der innovative Mittelstand in Deutschland gehöre zu den bevorzugten Zielen digitaler Industriespionage. Und diese Mittelstandsunternehmen stehen auch im Mittelpunkt der Tarox-Bemühungen. Beispielsweise müsse auch den Mittelständlern vermittelt werden, dass die Verpflichtung von Unternehmen, sensible Daten nachweislich durch geeigneten Schutz der gesamten ITK-Infrastruktur zu sichern, deutlich an Bedeutung gewinne.

Im netzwerklichen Agieren soll es eine klare Rollenverteilung geben: Jeder Systemhauspartner betreue als regieführender Projektmanager den jeweiligen Geschäftskunden. Diese Schlüsselrolle für den Partner ist laut Tarox garantiert. Als vertraglich mit der Security Allianz verbundener Partner erhält das Systemhaus den Zugriff auf alle Kapazitäten und besondere Vorteile. Tarox sieht sich in der Rolle des neutralen Vermittlers, der passende Partner aus dem gemeinsam gebildeten Netzwerk und qualifizierten Austausch und Ausbildung sicherstellt. Ferner verspricht Tarox gezieltes Marketing und günstige Bonusprogramme als Unterstützungsmaßnahmen. Die Gemeinschaft werde auch den Wissenstransfer über regelmäßige Themenabende, Potenzialanalysen, Fortbildungsangebote, und Support für Info-Events bei Kunden, Schulungen Datenschutz- und IT-Recht sowie fortgeschriebene Audits und Zertifizierungen fördern. Weitere Information unter www.tarox.de/smartbusiness/tarox-security-allianz/ .