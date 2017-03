Necurs-Botnetz hat Sendepause : Weltweiter Spam-Level halbiert sich

Sophos zufolge ist die Menge an weltweit verschicktem Spam in den vergangen Monaten deutlich gesunken – vor allem eine bestimmte Sorte an Nachrichten fiel weg. Der Grund: Das Necurs-Botnetz ist derzeit fast inaktiv. Ob auf Dauer, ist unbekannt.