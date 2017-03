(Foto: @nt - Fotolia)

Unter dem Begriff All-IP wird bekanntlich die vereinheitlichende Umstellung bisheriger Übertragungstechniken in Telekommunikationsnetzen auf die Basis des Internet-Protokolls (IP) verstanden. Dienste wie die Festnetztelefonie ebenso wie der Mobilfunk werden in Folge dessen nicht mehr über die klassische Leitungsvermittlung, sondern durch Paketvermittlung bereitgestellt. Analog- und ISDN-Anschlüsse werden in absehbarer Zeit verschwinden – viele Fachhändler und Systemhäuser haben deshalb derzeit alle Hände voll zu tun. Die Gründe für den Wandel sind schnell erklärt: Statt der nur in wenigen Weltregionen jahrelang genutzten ISDN-Technik kann nun auf günstigere, weil weltweit zur Verfügung stehende Technologien gesetzt werden. Das spart den global agierenden Telekommunikationskonzernen Kosten – und hübscht im Idealfall die Börsenkurse auf.

Hinzu kommen Einsparungen beim Netzbetrieb: Bei der Telefonie entfällt beispielsweise die Fernspeisung der Telefondose mit Strom für Analog- und ISDN-Anschlüsse. Die Ausfallsicherheit bei einer Störung des IP-Netzes wird indes gravierendere Folgen haben als zu analogen Zeiten.