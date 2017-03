Patrick Andreas, Information Security Manager und Leiter Security bei Tarox (Foto: Tarox)

Eset hat zum Monatsanfang eine unbefristete Vertriebspartnerschaft mit Tarox geschlossen. Damit nimmt Tarox alle Eset-Lösungen in sein Portfolio auf, also sowohl die Endpoint Security-Produkte als auch »Eset Secure Authentication« und »DESlock Encryption«. Außerdem werden die Eset-Lösungen im Rahmen von »Tarox Data« im Bereich Cloud-Computing angeboten und die Systemhauspartner von Tarox können am Partnerprogramm des Sicherheitsspezialisten teilnehmen.

Tarox sei ein Top-Anbieter von IT-Lösungen und erfülle die hohen Ansprüche von Eset an Qualität und Service, sagte Daniel Stephan, Channel Sales Manager bei Eset: »Deshalb sind wir uns sicher, mit dieser Kooperation unsere Position im Markt weiter ausbauen zu können.« Patrick Andreas, Information Security Manager und Leiter Security bei Tarox, ergänzt: »Eset ist Impulsgeber in der Branche und setzt immer wieder neue Signale, wie IT-Sicherheit zukunftweisend gestaltet wird. Eset gibt Tarox-Händlern und deren Kunden die Sicherheit, die sie gegenüber allen möglichen Gefahren aus dem Netz brauchen, heute und in Zukunft.«

Stephan und Andreas werden die Tarox-Händler gemeinsam mit René Claus, Business Development Manager MSP & Cloud DACH bei Eset, am 13. März im Rahmen eines Webinars über die Security-Lösungen, ihre Positionierung in der Tarox Security-Allianz und das Eset-Partnerprogramm informieren.