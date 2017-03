Esets neuer Chief Operations Officer Palo Luka (Foto: Eset)

Mit einer strategischen Neuausrichtung will Eset die Kernbereiche im Unternehmen stärken und sein Wachstum ankurbeln. Drei langjährige Führungskräfte wurden dafür in neue Positionen befördert und erhalten zusätzliche Kompetenzen. So wird Palo Luka, der in den vergangenen sechs Jahren die Technologie-Abteilung leitete, als neuer COO das operative Geschäft leiten und auch strategische Investitionen verantworten. Juraj Malcho, der ebenfalls sechs Jahre dem Forschungsbereich vorstand, steigt zum CTO auf und soll sich sowohl um die Weiterentwicklung und Qualität der Eset-Produkte und -Services kümmern als auch das weltweite Netz aus Forschungs- und Entwicklungszentren vergrößern. Zwei neue Zentren wurden in diesem Jahr bereits eröffnet: in Kanada und Rumänien.

Mit Ignacio Sbampato übernimmt zudem der bisherige Chief Sales and Marketing Officer die Position des Chief Business Officers (CBO). In seinen Verantwortungsbereich fallen Vertrieb, Marketing, Geschäftsentwicklung und Kundenbetreuung auf globaler Ebene. Er spiele eine zentrale Rolle dabei, Eset in die Top 3 der Endpoint Security-Anbieter zu bringen, heißt es beim Unternehmen. So soll Sbampato vor allem die Kundenbasis im Enterprise- und MSP-Bereich ausbauen und dafür sorgen, Eset in bislang nicht so gut erschlossenen Regionen zu etablieren.

»Die herausforderndsten Bereiche unseres Unternehmens in die Hände von Leuten zu geben, die schon unzählige Stunden investiert haben, um Eset zu einem mehrfach ausgezeichneten IT-Security-Anbieter zu machen, wird uns bei der weiteren Entwicklung von einzigartigen proaktiven Schutztechnologien helfen«, sagte Eset-CEO Richard Marko anlässlich der Neuaufstellung des Führungsteams. Der neue COO Luka ergänzte, man habe in der Vergangenheit schon viel in das Unternehmen investiert und werde jetzt noch mehr investieren.