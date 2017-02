Gerald Ineichen, Channel Account Manager für die Schweiz bei F-Secure (Foto: F-Secure)

Nachdem der finnische Sicherheitsspezialist F-Secure in den vergangenen Monaten seine deutschen und österreichischen Vertriebsteams vergrößert hatte, wird nun auch die Schweizer Mannschaft verstärkt. Seit dem Jahreswechsel ist Gerald Ineichen als Channel Account Manager an Bord und soll sich von Luzern aus um die Vor-Ort-Betreuung der Partner und den Ausbau des Schweizer Channels kümmern. Ziel von F-Secure ist es, intensiver mit den bestehenden Resellern zusammenzuarbeiten und die partnerschaftlichen Aktivitäten kontinuierlich auszubauen.

Ineichen kam zum Jahreswechsel von All Consulting, wo er den Service-Bereich leitete. Davor arbeitete er mehr als zwei Jahre bei Infinigate in der Schweiz. Er kenne die Security-Branche und den Schweizer Markt sehr gut, heißt es bei F-Secure. »Menschen kaufen von Menschen und gezielte sowie persönliche Betreuung des Fachhandels sind dafür entscheidend«, so DACH-Chef Klaus Jetter. »Mit Gerald Ineichen haben wir einen glaubwürdigen Vertriebsprofi, mit dem wir unsere Marktaktivitäten in der Schweiz weiter verstärken und der die Partner mit seiner langjährigen Erfahrung bestmöglich unterstützt.«