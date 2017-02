Infinigate-Gründer und -CEO David Martinez (Foto: Infinigate)

Die Beteiligungsgesellschaft H.I.G. Europe hat sich »in substanziellem Maße« am IT-Security-Distributor Infinigate beteiligt, wie das Unternehmen heute bekanntgab. Genauere Angaben zur Transaktion machen die beiden Firmen nicht. Der Einstieg des europäischen Arms der auf mittelständische Unternehmen fokussierten Beteiligungsgesellschaft H.I.G. Capital ermöglich dem dem Schweizer Distributor die Forcierung der Expansionsstrategie, wie Infinigate-CEO David Martinez hervorhebt: »Aufbauend auf den Erfolgen unserer bisherigen Unternehmensgeschichte haben wir uns entschieden, unsere europäische Expansion in den kommenden Jahren verstärkt voranzutreiben und zwar mit der Hilfe eines Investors, der sowohl unsere Strategie unterstützt wie auch die Unabhängigkeit des Unternehmens sicherstellt.« Man werde künftig nicht nur von den finanziellen Ressourcen des Investors profitieren, sondern könne auch auf die umfangreiche Erfahrung der H.I.G. in der Technologiebranche, in der Erschließung neuer Märkte und vor allem auch bei Akquisitionen zugreifen, betont Martinez. Das Infigate-Management um Gründer und CEO Martinez soll das Unternehmen auch künftig führen und auch die wichtigsten Aktionäre bleiben am Unternehmen beteiligt.

Infinigate beschäftigt inzwischen rund 250 Mitarbeiter in neun europäischen Ländern – darunter Deutschland, Großbritannien, Frankreich, Schweiz und die skandinavischen Länder. Holger Kleingarn, Managing Director bei H.I.G., kündigt an: »Der europäische Markt für IT-Security-Lösungen weist ein enormes Wachstumspotenzial auf. Im Rahmen der Partnerschaft unterstützt H.I.G. Infinigate dabei, weiterhin von diesem Wachstum zu profitieren und die geographische Expansion organisch und durch Zukäufe konsequent voranzutreiben.«