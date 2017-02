Barracuda-CEO BJ Jenkins: »Im sich stetig entwickelnden Cloud-Zeitalter sehen sich IT-Verantwortliche einer schwierigen Situation gegenüber.« (Foto: Barracuda)

Barracuda hat jetzt sein Cloud Ready-Programm gestartet. Der Hersteller bietet beim Kauf einer on-Premises Barracuda NextGen Firewall oder Barracuda Web Application Firewall eine 90 Tage-Testversion für Microsoft Azure, Amazon Web Services oder Google Cloud an. Barracuda setzt nach eigenen Angaben seine Sicherheits-Technologien auch bei Public Cloud Anbietern ein, so dass sich in der Kombination mit einer kundenseitigen Barracuda Firewall ein besonderer Schutz der sensiblen Daten in der Cloud erzielen lassen soll.

Ein einheitliches, vereinfachtes und intuitives Management für den Einsatz on-Premises oder in der Cloud soll für den Kunden keine besonderen Trainings oder Einarbeitung erfordern. Barracuda ist nach eigenen Angaben der einzige Hersteller, der seine Sicherheitslösungen direkt über Microsoft Azure, Amazon Web Services und Google Cloud anbietet. »Im sich stetig entwickelnden Cloud-Zeitalter sehen sich IT-Verantwortliche einer schwierigen Situation gegenüber. Einerseits müssen sie heutige Computing-Anforderungen erfüllen, andererseits sollen sie die Entwicklungen der nächsten Jahre berücksichtigen«, sagt Barracuda-CEO BJ Jenkins.

Das Cloud Ready-Programm soll dabei helfen, diesen Prozess zu vereinfachen. »Wir wollen unsere Kunden dabei unterstützen, die richtigen Geschäftsentscheidungen zu treffen, indem wir es ihnen ermöglichen, die Cloud mit neuen oder vorhandenen sicheren Workloads sowie modernster Application-Security und Firewall-Technologie auszutesten«, so Jenkins.