26.10.2016 :

Zuletzt hatte AVG Business stark auf Remote Monitoring and Management gesetzt, um Systemhäuser für das MSP-Geschäft fit zu machen. In den kommenden Monaten soll nun das Thema Security wieder in den Fokus rücken. Die Übernahme durch Avast werde sich auf den deutschen Markt kaum auswirken, verspricht der Hersteller. mehr