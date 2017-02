Helge Scherff (Foto: Nuvias)

Der Distributor Nuvias eröffnet eine neue Niederlassung in Zürich, um den Schweizer Markt künftig mit einem Team vor Ort besser betreuen zu können. Bisher haben die zur Nuvias-Gruppe gehörenden VADs Wick Hill und Zycko den Schweizer Markt hauptsächlich von Deutschland aus bedient. Mit der neuen Niederlassung könne man die DACH-Region vollständig abdecken und die bestehenden Standorte in München, Hamburg und Berlin sowie in Österreich ergänzen. Helge Scherff, Regional Vice President Central bei Nuvias, erklärt dazu: »Unser Geschäft in der Schweiz ist gewachsen, sodass wir uns entschlossen haben, eine Niederlassung in der Schweiz mit Vertriebs- und technischem Personal zur Betreuung unserer örtlichen Kunden zu eröffnen.« Man haben bereits Vertriebs- und technische Mitarbeiter für die Niederlassung eingestellt und wolle die Mitglieder in den kommenden Monaten aufbauen. »Die Schweizer Niederlassung wird zudem Zugriff auf das Portfolio und die Möglichkeiten haben, die der gesamten Nuvias-Group in der EMEA-Region zur Verfügung stehen«, sagt Scherff.

Zuvor erweiterte Hersteller Riverbed sein bestehendes Distributionsabkommen mit dem Distributor auf die Schweiz. Der zur Gruppe gehörende Netzwerkespezialist Zycko ist bereits seit 2005 Vertriebspartner von Riverbed und verfüge über die umfangreichsten Ressourcen, die meisten Qualifizierungen, Erfahrungen und Erfolge als Riverbed-Distributor in der EMEA-Region, wie das Unternehmen hervorhebt.